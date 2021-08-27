Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сухих и лакокрасочных материалов

    Поставка сухих и лакокрасочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221362Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221362

    Наименование закупки

    Поставка сухих и лакокрасочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сухих и лакокрасочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 14:30 GMT +327.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221362Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сухих и лакокрасочных материалов

    Начальная цена

    999 999,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, с. Кабардинка, ул. Октябрьская,15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штукатурка гипсовая Knauf Rotband 30КГ мешок"

    Кол-во: 1360.000

    "Позиция 2"

    "Краска водно-дисперсионная латексная Parade Pro Latex E7 белая 9Л"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 3"

    "Краска водно-дисперсионная латексная Parade Pro Latex E7 белая 9Л"

    Кол-во: 55.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Ценовой запрос № 262865
    Поставка строительных маиериалов
    Поставка строительных маиериалов
    262865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 76643
    Поставка строительных материалов (УСЛ 105)
    Поставка строительных материалов (УСЛ 105)
    76643
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    1 118 111
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 79807
    Поставка лакокрасочной и сопутствующей продукции для Северной ВЧ
    Поставка лакокрасочной и сопутствующей продукции для Северной ВЧ
    79807
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    36 319
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
    Ценовой запрос № 82935
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    82935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 15:00(GMT+03:00)
    7 219
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 83160
    Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ
    Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ
    83160
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    34 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить