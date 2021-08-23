Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.

    Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2021 23:0023.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221361

    Наименование закупки

    Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.08.2021 22:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.08.2021 23:00 GMT +323.08.2021 23:0023.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.

    Начальная цена

    34 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Счет вложить к ответ на ЦЗ. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетевой Buro BU-SP3-USB-2A-W с заземлением 6 розеток+2 USB 2200Вт 3м"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр сетевой Buro BU-SP5-USB-2A-W с заземлением 6 розеток+2 USB 2200Вт 5м"

    Кол-во: 20.000

    Позвонить