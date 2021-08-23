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Наименование закупки
Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.08.2021 22:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 23-42-00
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарева Елена Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.08.2021 23:00 GMT +323.08.2021 23:0023.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221361Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевых фильтров для Пензенского филиала,1431.
Начальная цена
34 900,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Счет вложить к ответ на ЦЗ. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
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