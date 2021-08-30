Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Газпром инвест"

Цена договора и требования к обеспечению

Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Колпак защитный для модулей МГП-16 чертеж А-К3-16000" Кол-во: 3.000

"Позиция 2" "Стойка А-СТ-3Т-16-100 на 3 модуля по 100Л коллектор с заглушками и ниппелями под РВД, РВД16 и РВД8 для пневмопуска, с электронным весовым устройством ТУ 4854-008-33075088-07" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Двуокись углерода газообразная высший сорт ГОСТ 8050-85" Кол-во: 216.000

"Позиция 4" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК"" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК"" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК"" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК"" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Ниппель А-РЗ 04.00.001 с прокладкой А-РЗ 00.00.004 АО "АРТСОК"" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Сигнализатор давления универсальный СДУ-М исп.00 ЗАО "ПО "СПЕЦАВТОМАТИКА"" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Стойка А-СТ-2Т-16-100 с электронными весовыми устройствами, в таре" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК"" Кол-во: 3.000