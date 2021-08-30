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    Главная / Торги / Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221356Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221356

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:57

    Документация процедуры

    Перечень_необходимых_документов_для_оформления_договоров__14902092_v1___2___1___2_.docx

    МИ__факт__ТЗР_в_цене__с_реестром__не_ЯЦГД__без_БС__15157052_v1_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-56-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    LKuzub@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузуб Леся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 00:00 GMT +330.08.2021 00:0030.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221356Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    1 677 219,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колпак защитный для модулей МГП-16 чертеж А-К3-16000"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Стойка А-СТ-3Т-16-100 на 3 модуля по 100Л коллектор с заглушками и ниппелями под РВД, РВД16 и РВД8 для пневмопуска, с электронным весовым устройством ТУ 4854-008-33075088-07"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Двуокись углерода газообразная высший сорт ГОСТ 8050-85"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 4"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Ниппель А-РЗ 04.00.001 с прокладкой А-РЗ 00.00.004 АО "АРТСОК""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Сигнализатор давления универсальный СДУ-М исп.00 ЗАО "ПО "СПЕЦАВТОМАТИКА""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стойка А-СТ-2Т-16-100 с электронными весовыми устройствами, в таре"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Модуль газового пожаротушения с пневмопуском МГП-16-100П IP65 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС в таре с хомутами, заправленный газовым огнетушащим веществом (СО2) в количестве 72КГ ТУ 4854-001-33075088-96 АО "АРТСОК""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Насадок потолочный радиальный C-P-B-F-1/2-А для выпуска газового огнетушащего вещества латунь"

    Кол-во: 5.000

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