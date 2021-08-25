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Наименование закупки
Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.08.2021 11:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-13-22
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
ekrivyh@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривых Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 12:00 GMT +325.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221319Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628125 , Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Андра, Въезд на КС Октябрьская по пропускам. Жук Олеся Владимировна т. 8 922 412 55 99Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ 21.12.2020 г. № 2200) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: Поставщик гарантирует, что вся поставляемая продукция, а также все элементы, детали и части, из которой она изготовлена, будет поставлена новой и ранее не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного для данной продукции соответствующим ГОСТом или ТУ, другими нормативными актами
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 1.000
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