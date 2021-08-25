Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221319

    Наименование закупки

    Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.08.2021 11:02

    Документация процедуры

    Опросный_лист___134332.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-13-22

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    ekrivyh@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривых Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 12:00 GMT +325.08.2021 12:0025.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пункта ГРУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Российская Федерация, 628125 , Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, п.Андра, Въезд на КС Октябрьская по пропускам. Жук Олеся Владимировна т. 8 922 412 55 99Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.(Если счет-фактура не выставляется, то оплата осуществляется при наличии товарной накладной, счета на оплату).2. Продукция поставляется Покупателю автомобильным транспортом в ассортименте, в объемах и сроки, указанные в спецификации к настоящему договору.Транспортные расходы по доставке продукции автомобильным транспортом от склада Поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Одновременно с доставкой товара Поставщик предоставляет транспортные накладные (Приложение № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением правительства РФ 21.12.2020 г. № 2200) и товарно-транспортные накладные унифицированной формы 1-Т, без выставления Покупателю расходов по доставке груза.3. Отгрузочные реквизиты: ООО ""Газпром трансгаз Югорск"" / Югорское УМТСиК. 628260, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Геологов, 15 А. 4. Цена за единицу продукции включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы до склада Покупателя.5. Гарантийные требования к продукции: Поставщик гарантирует, что вся поставляемая продукция, а также все элементы, детали и части, из которой она изготовлена, будет поставлена новой и ранее не бывшей в употреблении, не восстановленной, не контрафактной. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного для данной продукции соответствующим ГОСТом или ТУ, другими нормативными актами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пункт газорегуляторный ГРУ-РДСК-50/400М-СГ-ЭК с основной и резервной линиями редуцирования с технологической катушкой под счетчик газа RABO G65, без обогрева и комплектом сбросных свечей ОЛ 134332 ТУ 4859-020-73339504-2015"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264842
    Поставка пожарного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка пожарного инвентаря для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    264842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ Республика
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 262130
    Поставка комплектующих автоматических заправочных станций для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022 году
    Поставка комплектующих автоматических заправочных станций для нужд ООО "Газпром переработка" в...
    262130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264418
    Поставка запасных частей к топливно-раздаточным колонкам (УСЛ 047)
    Поставка запасных частей к топливно-раздаточным колонкам (УСЛ 047)
    264418
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264359
    Поставка электротехнического и периферийного оборудования для нужд АО"Газпром добыча Томск"
    Поставка электротехнического и периферийного оборудования для нужд АО"Газпром добыча Томск"
    264359
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 264352
    Закупка медицинского оборудования
    Закупка медицинского оборудования
    264352
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить