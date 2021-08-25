Компьютеры для филиалов Надым, Ставрополь, Томск, Администрация

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Доставка осуществляется силами и за счет поставщика. 2. Расчеты за принятый товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 60, а для субъектов малого и среднего - 30 календарных дней со дня приемки Покупателем товара.