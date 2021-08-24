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    Главная / Торги / Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762

    Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 09:0024.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221273Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221273

    Наименование закупки

    Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 17:47

    Документация процедуры

    Типовой_договор_для_МСП__1_.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 09:00 GMT +324.08.2021 09:0024.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221273Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762

    Начальная цена

    115 711,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Договор во вложении

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная IEK LLE-A60-9-230-65-E27 9Вт 230В E27 6500K"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Розетка электрическая силовая двухместная Кунцево-Электро Валентина РС16-835 с заземлением 2P+E без шторок 250В 16А IP20 скрытой установки"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель электрический двухклавишный скрытой установки Кунцево-Электро Валентина 7647 10А 220В IP20"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная IEK LLE-A60-9-230-65-E27 9Вт 230В E27 6500K"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Фонарь аккумуляторный налобный Navigator NPT-H01-3AAA LED 25"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Фонарь аккумуляторный ручной FA-3159 светодиодный"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Удлинитель электрический на катушке IEK Industrial plus УК30 2P+PE 4 розет. 30м с заземлением 16А 220В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический 1AB017500066 25А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический 1AB017500066 25А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический DEKraft ВА 101 11053DEK C 220/380В 10А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический DEKraft ВА 101 11053DEK C 220/380В 10А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический DEKraft ВА 103 12060DEK 30мА C 220В 25А 1P 6кА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический DEKraft ВА 103 12060DEK 30мА C 220В 25А 1P 6кА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-1-010-C C 230/400В 10А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-1-010-C C 230/400В 10А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-1-016-C C 230/400В 16А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-1-016-C C 230/400В 16А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Выключатель автоматический TDM Electric АВДТ 63 SQ0202-0002 30мА C 230/400В 16А 1P+N 6кА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Выключатель автоматический TDM Electric АВДТ 63 SQ0202-0002 30мА C 230/400В 16А 1P+N 6кА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический TDM Electric АВДТ63 SQ0202-0004 30мА C 230/400В 25А 1P+N 6кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Выключатель автоматический TDM Electric АВДТ63 SQ0202-0004 30мА C 230/400В 25А 1P+N 6кА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Выключатель автоматический TDM Electric АВДТ63 SQ0202-0005 30мА C 230/400В 32А 1P+N 6кА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Выключатель автоматический TDM Electric АВДТ63 SQ0202-0005 30мА C 230/400В 32А 1P+N 6кА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Клемма контактная WAGO 221-612 B21.1 x L16 x H10.1мм 2контакт. 41А 0.5...6мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 25"

    "Клемма контактная WAGO 221-615 B21.1 x L36.7 x H10.1мм 5контакт. 41А 0.5...6мм2"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 26"

    "Разъем электрический GX16 12M-2B 5А 125В"

    Кол-во: 10.000

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