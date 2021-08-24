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Наименование закупки
Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 17:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 831 430-80-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.berezovskaya@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовская Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2021 09:00 GMT +324.08.2021 09:0024.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221273Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Выключатель автоматический, фонари для Р.Татарстан, ЗнП 762
Начальная цена
115 711,46
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Договор во вложении
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 50.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 10.000
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