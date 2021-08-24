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    Главная / Торги / Поставка стеклянной посуды

    Поставка стеклянной посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221269Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221269

    Наименование закупки

    Поставка стеклянной посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 17:40

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеклянной посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 22:00 GMT +324.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221269Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеклянной посуды

    Начальная цена

    1 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, ЯЯмало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стакан хайбол Arc International Islande стекло 330МЛ 60ММ 157ММ прозрачный 1353 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 2"

    "Стакан хайбол Arc International Ода стекло 230МЛ прозрачный 1256/0055 ГОСТ 30407-96 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 3"

    "Бокал для мартини Chef&Sommelier Каберне 230МЛ 158ММ 170ММ стекло 4413 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 4"

    "Бокал для шампанского Chef&Sommelier Каберне 190МЛ 53ММ 223ММ стекло 4139 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 5"

    "Бокал для вина Chef&Sommelier Каберне 580МЛ 73ММ 232ММ стекло 4140 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 6"

    "Бокал для вина Chef&Sommelier Каберне 360МЛ 67ММ 200ММ стекло 4141 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 7"

    "Бокал для вина Chef&Sommelier Каберне 470МЛ 71ММ 219ММ стекло прозрачный 4140 Франция"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 8"

    "Рюмка для ликера Arcoroc ARC Etalon 65МЛ 48ММ 135ММ стекло J3906 Франция"

    Кол-во: 100.000

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