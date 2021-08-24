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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка стоек для ЛЭП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 17:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-05-74
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
DS.Kirpichev@cty.ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирпичев Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стоек для ЛЭП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2021 22:00 GMT +324.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221262Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоек для ЛЭП
Начальная цена
999 944,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Октябрьский район, п.Приобье, ул.Портовая, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Транспортные расходы по доставке продукции от склада поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Если участник закупки, с которым будет заключен договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства, то пункт договора будет изложен в следующей редакции: Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 10.000
Кол-во: 88.000
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