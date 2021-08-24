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    Главная / Торги / Поставка стоек для ЛЭП

    Поставка стоек для ЛЭП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221262Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221262

    Наименование закупки

    Поставка стоек для ЛЭП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 17:09

    Документация процедуры

    Обязательные_требования.docx

    Проект_спецификации.xls

    Проект_договора.DOC

    Условия_оплаты_и_доставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-05-74

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    DS.Kirpichev@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирпичев Денис Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стоек для ЛЭП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 22:00 GMT +324.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221262Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоек для ЛЭП

    Начальная цена

    999 944,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Октябрьский район, п.Приобье, ул.Портовая, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю с момента поступления продукции на склад Покупателя. Цена товара включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, том числе транспортные расходы до склада Покупателя. Транспортные расходы по доставке продукции от склада поставщика до пункта назначения включены в стоимость продукции. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Если участник закупки, с которым будет заключен договор, является субъектом малого и среднего предпринимательства, то пункт договора будет изложен в следующей редакции: Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка опоры вибрированная СВ 110-3.5 ТУ 5863-007-00113557-94"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Стойка опоры СВ 95-3 9500х185х171х265х175х165ММ железобетонная для ЛЭП 900КГ ТУ 5863-007-00113557-94"

    Кол-во: 88.000

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