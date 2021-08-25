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    Главная / Торги / Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 00:0025.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221252Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221252

    Наименование закупки

    Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51753

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    StepkinDA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степкин Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 00:00 GMT +325.08.2021 00:0025.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221252Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков 15,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежащего оформленного счета-фактуры доставка продукциии осуществляется силами Поставщика до склада Получателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотоаппарат Olympus Tough TG-6 12MП 1/2.3" 3840х2160 4х 25-100ММ 3" SD, SDHC, SDXC f/2.0-f/4.9 113х66х32ММ"

    Кол-во: 4.000

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