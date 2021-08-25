Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежащего оформленного счета-фактуры доставка продукциии осуществляется силами Поставщика до склада Получателя