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Наименование закупки
Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 16:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51753
Факс
--
Адрес электронной почты
StepkinDA@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степкин Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 00:00 GMT +325.08.2021 00:0025.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221252Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фотоаппаратов для нужд Сосногорского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков 15,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежащего оформленного счета-фактуры доставка продукциии осуществляется силами Поставщика до склада Получателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 4.000
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