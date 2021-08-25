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    Главная / Торги / Поставка клапана для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Поставка клапана для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221250Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221250

    Наименование закупки

    Поставка клапана для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221250Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    45 162,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% авансирование, доставка включена в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предохранительный СППК4р, 17с28нж DN80 PN16 Pн 3.5-7.0 пружина № 02 -40...+425 ст.25Л фланцевый У1 с узлом ручного подрыва, Рн=6.6КГС/СМ2 Россия"

    Кол-во: 1.000

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