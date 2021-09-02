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    Главная / Торги / Поставка общезаводских запасных частей и комплектующих

    Поставка общезаводских запасных частей и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221243Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221243

    Наименование закупки

    Поставка общезаводских запасных частей и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:47

    Документация процедуры

    Особые_Условия_3_ред.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Шаблон__дог_ра_С_БС_ОС.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка общезаводских запасных частей и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 08:00 GMT +302.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221243Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводских запасных частей и комплектующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат стальной ЛК-0 6х19(1+9+9)+1 о.с. 17.5ММ ГОСТ 3077-80"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 2"

    "Канат стальной ЛК-Р 8х19(1+6+6/6)+1 о.с. 13.5ММ ГОСТ 7670-80"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 3"

    "Токоприемник ТК-9А-3М-У2"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    ". Буфер резиновый БР-250"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric iC60N 63А C IP20 220В 3P 6КА A9F75363"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ-3610 380В 40А с реле РТЛ 2055 (30...41А)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Пускатель электромагнитный реверсивный ПМЛ-4630 380В 63А с реле с РТЛ (47...64А)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Муфта зубчатая 260.2-8203"

    Кол-во: 1.000

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