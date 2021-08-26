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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка крановых подвесов и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 16:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Контактный телефон
(3462) 955-686
Факс
+7 3462 95-56-03
Адрес электронной почты
A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хлебников Артем Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка крановых подвесов и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221241Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка крановых подвесов и комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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