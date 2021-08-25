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    Главная / Торги / Поставка оборудования коммутации, маршрутизации и питания

    Поставка оборудования коммутации, маршрутизации и питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 09:0025.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221231Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221231

    Наименование закупки

    Поставка оборудования коммутации, маршрутизации и питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:36

    Документация процедуры

    Проект_договора1.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 380-71-81

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    n.grishin@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Николай Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования коммутации, маршрутизации и питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 09:00 GMT +325.08.2021 09:0025.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221231Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования коммутации, маршрутизации и питания

    Начальная цена

    1 734 683,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки. Доставка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маршрутизатор комплект Huawei AR6121 в составе: маршрутизатор Huawei AR6121 (2*GE combo WAN, 1*10GE(SFP+) WAN, 8*GE LAN, 1*GE combo LAN, 2*USB, 2*SIC), 02353BVK – 1ШТ, лицензия для маршрутизатора AR6100 Value-Added Data Package, LAR0DATAE10 – 1ШТ, техническая поддержка AR6121, 2*GE combo WAN, 1*10GE(SFP+) WAN, 8*GE LAN, 1*GE combo LAN, 2*USB, 2*SIC_Hi-Care Basic AR61XX_12Month(s), 02353BVK_88134UFA-4QR_12 – 1ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания двойного преобразования СИПБ2КА.9-11 свинцово-кислотный 0.9 440х690х86.5ММ 110-290В 2КВ.А монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки - 2ШТ; батарейный модуль БМСИПБ1.5-3КА.9-11- 1ШТ; карта удаленного управления SNMP СА506 для ИБП - 1ШТ для установки в 19" стойку 29.9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания двойного преобразования СИПБ1КА.9-11 свинцово-кислотный 0.9 440х430х86.5ММ 36В 110-290В 1КВ.А монтажный комплект рельсов 2U для 19" стойки - 2ШТ; батарейный модуль БМСИПБ1КА.9-11 - 1ШТ; карта удаленного управления SNMP СА506 для ИБП - 1ШТ для установки в 19" стойку 13КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Коммутатор Ethernet MES3324 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R SFP 2 слота для модулей питания модуль питания PM160-220/12 -2ШТ; модуль WDM SFP-G-10LC-A DDM - 4ШТ; - модуль WDM SFP-G-10LC-B DDM -4ШТ ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛТЕКС" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Трансивер Marconi SU57AE-LX 1310НМ SMF LC 1ГБИТ/С 10КМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Коммутатор MES2324P 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X SFP 2xLC 1.25ГБИТ/С 220V AC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Коммутатор Ethernet Eltex MES2348P 48 портов RJ-45 10/100/1000 BaseT PoE/PoE+, 4 порта 10G Base-R(SFP+)/1000Base-X(SFP) L2+ 2хPM950-220/56 1450ВТ"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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