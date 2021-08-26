Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов ГОиЧС для нужд ОГЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка материалов ГОиЧС для нужд ОГЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221229Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221229

    Наименование закупки

    Поставка материалов ГОиЧС для нужд ОГЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51741

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PerevozovMA@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перевозов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов ГОиЧС для нужд ОГЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221229Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов ГОиЧС для нужд ОГЗ филиала ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    99 818,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, ООО «Газпром переработка», Оренбургский гелиевый завод, 460539, Оренбургская область, Оренбургский район, сельсовет Чернореченский, севернее ориентира 33-й км трассы «Оренбург-Самара»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной, формы № ТОРГ – 12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Матрас вакуумный иммобилизационный МИВ-4 2200х1100ММ камера из прочной воздухонепроницаемой пленки ООО НПФ "Медтехника" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шины медицинские транспортные лестничные КШТЛ-МП-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Мини-лаборатория Пчелка-Р Экспресс для определения отравляющих веществ в воздухе, в воде, на грунте 400х370х80ММ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ УИЭТ
    Ценовой запрос № 79459
    Закупка учебной лаборатории пчелка-У/почва
    Закупка учебной лаборатории пчелка-У/почва
    79459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    55 050
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить