Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ" по статье КС

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ" по статье КС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 08:3025.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221226Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221226

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ" по статье КС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:28

    Документация процедуры

    Проект_ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_МТР.docx

    Специя_воздушное_оборуд_ВЕЗА_шаблон.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-56

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    O.Tkacheva@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткачева Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ" по статье КС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 08:30 GMT +325.08.2021 08:3025.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221226Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ" по статье КС

    Начальная цена

    997 414,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Российская Федерация, 462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с. ОктябрьскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. Оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры в случае если контрагент не является СМСП. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, и при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара, и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (либо УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор крышный КРОС61-080-ДУ400-Н-00400/06-У1 4000ВТ 380В У1 9А 6Р 210КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вентилятор крышный КРОС61 -100-ДУ400-Н-00550/08-У1 5500ВТ 380В У1 13.6А 8Р 340КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стакан монтажный СТАМ-410-88-Н 1050х950х1210ММ 88КГ оцинкованная сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Стакан монтажный СТАМ-410-109-Н 1260х1030х1420ММ 98КГ оцинкованная сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вставка гибкая канальная прямоугольного сечения Веза Канал-ГКВ 70-40 700х400ММ 2.8КГ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Вставка гибкая канальная прямоугольного сечения Канал-ГКВ-60-30 600х300ММ 2.3КГ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Вставка гибкая канальная прямоугольного сечения Канал-ГКВ-60-35 600х350ММ 2.4КГ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261979
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    261979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 76532
    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)
    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков...
    76532
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    414 860
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 77420
    Оборудование
    Оборудование
    77420
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    414 991
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 78196
    Сетевое оборудование и материалы для оргтехники
    Сетевое оборудование и материалы для оргтехники
    78196
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    113 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78819
    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром энерго"
    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром энерго"
    78819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:30(GMT+03:00)
    584 975
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78823
    Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"
    Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"
    78823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:30(GMT+03:00)
    538 064
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79287
    95-18 Стрижов Редуктор
    95-18 Стрижов Редуктор
    79287
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    27 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить