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    Главная / Торги / Поставка планшетов Lenovo для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб

    Поставка планшетов Lenovo для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 00:0025.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221221Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221221

    Наименование закупки

    Поставка планшетов Lenovo для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка планшетов Lenovo для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 00:00 GMT +325.08.2021 00:0025.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221221Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка планшетов Lenovo для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб

    Начальная цена

    44 972,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, БОКС-284, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Планшетный ПК Lenovo Tab 3 TB3-710i 7" 1024х600 Android 5.0 MediaTek MT8321 1.3ГГЦ 4 1ГБ 8ГБ microSDHC, до 32 ГБ Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS черный 113х190х10ММ 300Г ZA0S0023RU"

    Кол-во: 2.000

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