Поставка планшетов Lenovo для IT-куб "Мобильная разработка" для оснащения центра цифрового образования IT-куб

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.