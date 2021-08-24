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Наименование закупки
Закупка: МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ для Пензенского ф-ла ЗнП 1482
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 16:17
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 831 430-80-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.berezovskaya@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовская Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка: МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ для Пензенского ф-ла ЗнП 1482
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2021 08:00 GMT +324.08.2021 08:0024.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221218Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка: МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ для Пензенского ф-ла ЗнП 1482
Начальная цена
16 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пензенская область, 440013, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 1, "Федоров Владимир Вячеславович Антонова Марина Владимировна" "8(8412)67-83-35 8(8412)67-81-57 8(8412)67-83-08"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 500.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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