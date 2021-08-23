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Наименование закупки
Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 16:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 439-73-25
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Roman.Suslov@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Роман Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.08.2021 18:00 GMT +323.08.2021 18:0023.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221216Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, 426028, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97 АО "ГК ЛогЛаб" - Склад 3PL Порсева Ольга Абугалеевна "8(3412)459-373 8 958 844 31 49 "Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Заключение договора планируется до 30.08.2021. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту. В стоимость должна быть включена доставка до места поставки. В КП вложить счет на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1200.000
Кол-во: 1.900
Кол-во: 240.000
Кол-во: 143.690
Кол-во: 171.970
Кол-во: 10.000
Кол-во: 157.300
Кол-во: 60.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 66.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 15.530
Кол-во: 28.390
Кол-во: 43.180
Кол-во: 60.670
Кол-во: 35.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 65.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 1200.000
Кол-во: 1200.000
Кол-во: 160.630
Кол-во: 144.750
Кол-во: 45.000
Кол-во: 294.350
Кол-во: 500.000
Кол-во: 3849.610
Кол-во: 2510.570
Кол-во: 323.460
Кол-во: 2164.960
Кол-во: 800.000
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