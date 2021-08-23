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    Главная / Торги / Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750

    Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2021 18:0023.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221216Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221216

    Наименование закупки

    Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:00

    Документация процедуры

    Типовой_договор_для_МСП.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.08.2021 18:00 GMT +323.08.2021 18:0023.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221216Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электроматериалов для филиала в Удмуртской Республике по ЗнП 1750

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 426028, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97 АО "ГК ЛогЛаб" - Склад 3PL Порсева Ольга Абугалеевна "8(3412)459-373 8 958 844 31 49 "Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Заключение договора планируется до 30.08.2021. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту. В стоимость должна быть включена доставка до места поставки. В КП вложить счет на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок розеток Hyperline Cabling Systems SHE19-8IEC-S-IEC 250В Schuko IEC-60320-C1 8 розет. 10А"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 2"

    "Бирка кабельная, маркировочная У-134 B55 x H55мм PP"

    Кол-во: 1.900

    "Позиция 3"

    "Зажим электрический изолированный, прокалывающий SLIP 22.1 3...16мм 10...95мм2"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель электрический одноклавишный открытой установки IEK Форс ВС20-1-0-ФСр EVS10-K03-10-54-DC 10А 230В IP54"

    Кол-во: 143.690

    "Позиция 5"

    "Выключатель электрический двухклавишный открытой установки Эра Эксперт 11-1404-01 Б0020675 10А 250В IP54"

    Кол-во: 171.970

    "Позиция 6"

    "Труба гофрированная 16мм с протяжкой HDPE"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Площадка кабельная самоклеящаяся под хомут 25x25мм нейлон 100шт"

    Кол-во: 157.300

    "Позиция 8"

    "Колодка клеммная 12 клемм 4мм2"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Колодка клеммная 12 клемм 6мм2"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 10"

    "Колодка клеммная 12 клемм 10мм2"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 11"

    "DIN-рейка 200мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "DIN-рейка 300мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 13"

    "DIN-рейка 600мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 14"

    "DIN-рейка IEK YDN10-0125 125см 35мм 7.5мм сталь оцинкованная"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 15"

    "Клемма контактная универсальная WAGO 221-412 B14.5 x L20.5 x H12.4мм 2 450В 32А 0.2...4мм2"

    Кол-во: 15.530

    "Позиция 16"

    "Клемма контактная WAGO 221-612 B21.1 x L16 x H10.1мм 2контакт. 41А 0.5...6мм2"

    Кол-во: 28.390

    "Позиция 17"

    "Клемма контактная WAGO 221-613 для медного провода 3 контакта 450В 41А 0.5...6мм2"

    Кол-во: 43.180

    "Позиция 18"

    "Клемма контактная WAGO 221-615 B21.1 x L36.7 x H10.1мм 5контакт. 41А 0.5...6мм2"

    Кол-во: 60.670

    "Позиция 19"

    "Коробка распределительная Рувинил 67030Б 70x70x40мм пластик 7 вводов IP55 открытой установки"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 20"

    "Коробка распределительная БРК 100х100х35мм пластик 4 ввода IP54 открытой установки с колодками клеммными"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 21"

    "Коробка распределительная 100x100x50мм пластик 7 вводов IP55 открытой установки"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 22"

    "Коробка распределительная ЭПП 110041 105x105x56мм пластик 4 ввода IP54 открытой установки"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 23"

    "Реле времени с таймером IEK ТО47 MTA30-16 220В 1...7мин"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 24"

    "Реле напряжения РН-111"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 25"

    "Розетка электрическая бытовая одноместная TDM Electric Селигер SQ1818-0107 2P+E без шторок 250В 16А IP54 открытой установки с крышкой"

    Кол-во: 160.630

    "Позиция 26"

    "Розетка электрическая щитовая одноместная ЭРА PRO NO-902-136 Б0031912 2P+N со шторками 250В 16А IP20 на DIN-рейку"

    Кол-во: 144.750

    "Позиция 27"

    "Розетка электрическая силовая одноместная Кунцево-Электро Оптима РС16-376 8007 с заземлением 1P без шторок 250В 16А IP20 открытой установки"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 28"

    "Розетка электрическая бытовая двухместная Эра 2x2P+E Schuko 11-2205-01 Б0020691 с заземлением 2P+E без шторок 250В 16А IP20 открытой установки"

    Кол-во: 294.350

    "Позиция 29"

    "Розетка электрическая бытовая четырехместная Schneider РА16-411M-B с заземлением 2P+E со шторками 250В 16А IP20 открытой установки"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 30"

    "Фильтр сетевой Universal 9634209 4 розетки 50м"

    Кол-во: 3849.610

    "Позиция 31"

    "Фильтр сетевой Universal 9634139 с заземлением 5 розеток 3500Вт 20м"

    Кол-во: 2510.570

    "Позиция 32"

    "Удлинитель электрический на катушке IEK УК50 WKP17-16-04-50-44 4 розет. 50м с заземлением 16А 2.5мм2 220В"

    Кол-во: 323.460

    "Позиция 33"

    "Удлинитель электрический на катушке IEK Industrial plus УК30 2P+PE 4 розет. 30м с заземлением 16А 220В"

    Кол-во: 2164.960

    "Позиция 34"

    "Шина соединительная ЭРА NO-222-01 Б0033372 63А 3P"

    Кол-во: 800.000

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