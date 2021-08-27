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    Главная / Торги / Аккумуляторы в Краснодар

    Аккумуляторы в Краснодар

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 07:0027.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221208Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221208

    Наименование закупки

    Аккумуляторы в Краснодар

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аккумуляторы в Краснодар

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 07:00 GMT +327.08.2021 07:0027.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221208Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумуляторы в Краснодар

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар ул. Клубная, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: разовым счетом без договора, расчет через 7-9 дней после поставки. Прошу Вас присылать коммерч. предложения на адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . тел. 8-927-583-99-10 8-927-57-57-484 Обязательное требование - работать в электронном документообороте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "'Элемент питания аккумулятор Panasonic Eneloop Pro AA R6 2450мА·ч"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "'Элемент питания аккумулятор Panasonic Eneloop BK-3MCCE AA HR6 1900...2000мА·ч 4шт 1.2В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "'Элемент питания аккумулятор ROBITON LP115181 11x51x81 5000мА·ч 3.7В"

    Кол-во: 10.000

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