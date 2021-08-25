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    Главная / Торги / Поставка консервов мясных, мясорастительных, рыбных, овощных, фруктовых, теста с/м, какао для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка консервов мясных, мясорастительных, рыбных, овощных, фруктовых, теста с/м, какао для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 09:0025.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221199Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221199

    Наименование закупки

    Поставка консервов мясных, мясорастительных, рыбных, овощных, фруктовых, теста с/м, какао для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:01

    Документация процедуры

    Казанское_УООП_Договор_КИМ_ШАБЛОН.doc

    Задание_заказчика_поставка_консервация__КИМ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 987 236-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    secured@kazan.gazfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайнетдинова Гульназ Рамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка консервов мясных, мясорастительных, рыбных, овощных, фруктовых, теста с/м, какао для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 09:00 GMT +325.08.2021 09:0025.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221199Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка консервов мясных, мясорастительных, рыбных, овощных, фруктовых, теста с/м, какао для нужд филиала "Казанское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    395 153,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, Российская Федерация, Республика Татарстан, 420051, г. Казань, ул. Тэцевская, д.293 склад Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Говядина тушеная консервы мясные высший сорт ж/б 325Г Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 2"

    "Консервы мясные Каша перловая с говядиной Главпродукт 340Г жестяная банка с ключом Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Консервы мясные Каша гречневая с говядиной Главпродукт 340Г жестяная банка с ключом Россия"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 4"

    "Молоко сгущенное цельное с сахаром Главпродукт 8.5ПРОЦ 380Г жестяная банка ООО "ГЛАВПРОДУКТ" Россия"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 5"

    "Консервы из мяса птицы Главпродукт Мясо кур в собственном соку 525Г жестяная банка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 6"

    "Консервы Балтийский Невод Сардина натуральная с добавлением масла 240Г жестяная банка"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 7"

    "Салат Доброфлот из морской капусты 220Г жестяная банка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 8"

    "Соус Карнавал вкуса Аджика 280Г стеклянная банка"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 9"

    "Кукуруза консервированная сахарная в зернах Карпов в/с 425Г жестяная банка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 10"

    "Горошек зеленый консервированный Карпов 425Г высший сорт жестяная банка"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 11"

    "Кетчуп томатный Печагин 850Г Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Оливки без косточек Бояринъ 300МЛ жестяная банка"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Маслины без косточек Бояринъ жестяная банка 300МЛ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Паста томатная Алмалык 1000Г стеклянная банка"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 15"

    "Соус соевый Сэн сой 250МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Фасоль консервированная в собственном соку красная Овощная сказка жестяная банка 310МЛ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 17"

    "Фрукты в сиропе консервированные БАРКО персики половинками жестяная банка 425МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Фрукты в сиропе консервированные БАРКО ананас кольца железная банка 580МЛ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 19"

    "Какао-порошок Красный Октябрь Золотой ярлык картонная коробка 100Г Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 20"

    "Тесто слоеное дрожжевое Fazer Звездное свежемороженое 500Г"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 21"

    "Тесто слоеное бездрожжевое Fazer Звездное свежемороженое 500Г"

    Кол-во: 400.000

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