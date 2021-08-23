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    Главная / Торги / Закупка крепежных изделий для Кировского филиала по ЗнП 1096

    Закупка крепежных изделий для Кировского филиала по ЗнП 1096

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2021 16:0023.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221195Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221195

    Наименование закупки

    Закупка крепежных изделий для Кировского филиала по ЗнП 1096

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка крепежных изделий для Кировского филиала по ЗнП 1096

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.08.2021 16:00 GMT +323.08.2021 16:0023.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221195Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка крепежных изделий для Кировского филиала по ЗнП 1096

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, 610044, г. Киров, ул. Монтажников, д. 1А Волкова Лариса Георгиевна 9(8332)536131; 9(8332)534226Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад, без уведомления грузы на склад не принимаются. Заключение договоров суммой менее 100 т.р. не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор крепежных изделий Связьстройдеталь 130504-00074 для монтажа элементов внутри шкафов, стоек сталь 3шт винт, шайба, гайка"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 2.5x20мм сталь оцинкованный с потайной головкой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 20м желто-зеленая"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 4"

    "Лента изоляционная PVC 15мм x 20м черная"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Трос сталь оцинкованная 2.5мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Болт анкерный рамный, с гайкой M8 10x152мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 3.5x32мм сталь оксидированный с потайной головкой"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 8"

    "Винт самонарезной с частой резьбой 3.5x19мм сталь оцинкованный с прессшайбой со сверлом"

    Кол-во: 200.000

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