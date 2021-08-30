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    Главная / Торги / запрос: Оборудование к установке ЗнП 1093 Киров

    запрос: Оборудование к установке ЗнП 1093 Киров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221190Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221190

    Наименование закупки

    запрос: Оборудование к установке ЗнП 1093 Киров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:45

    Документация процедуры

    комментарии.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос: Оборудование к установке ЗнП 1093 Киров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221190Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос: Оборудование к установке ЗнП 1093 Киров

    Начальная цена

    31 795,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, 610044, г. Киров, ул. Монтажников, д. 1А Волкова Лариса Георгиевна 9(8332)536131; 9(8332)534226Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату. Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полка приборная неподвижная, перфорированная 19"/1U-270 440x270x45мм 19""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический DEKraft ВА 103 12060DEK 30мА C 220В 25А 1P 6кА"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "DIN-рейка 270мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Блок розеток БР19-8 В С14 220В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 10А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Блок розеток БР-19-8Евро 220В IEC-320-C14 Schuko 8 розет. 16А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Шина заземления НТЦ ПИК ПИК.ШЗМ-495-01Б 25x4x495мм медь 200А"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Набор крепежных изделий ВШГ-19 для монтажа в стойку 19" сталь 3шт винт 1шт, гайка 1шт, шайба 1шт"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Стойка телекоммуникационная монтажная, двухрамная, открытая СТК-2Р-19"/42U 600x532x1983мм 19" 42U"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Панель распределительная электрическая ЭРП-3U-19" 19", 3U с DIN-рейкой, комплектом крепежа, крышкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Щит рядовой защиты ЩРЗ 60-4 8 автоматов 6А"

    Кол-во: 5.000

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