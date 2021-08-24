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    Главная / Торги / В Пермь. Стяжки+лента

    В Пермь. Стяжки+лента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221184Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221184

    Наименование закупки

    В Пермь. Стяжки+лента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 16:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-51-05

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    baranova-mv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Марина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    В Пермь. Стяжки+лента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 22:00 GMT +324.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221184Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    В Пермь. Стяжки+лента

    Начальная цена

    6 015,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Договор поставки разовый. Оплата в течение 45 календарных дней после подписания накладной (УПД), для МСП в течение 15 рабочих дней после подписания накладной (УПД). Доставка до склада Покупателя автотранспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стяжка кабельная морозостойкая нейлон 300x5мм 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 150x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 200x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 20м белая"

    Кол-во: 100.000

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