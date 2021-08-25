www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
календарно-сувенирная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 15:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-99-43
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
hanbabaeva-dt@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ханбабаева Дайгибат Темирлановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Календарно-сувенирная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221175Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Календарно-сувенирная продукция
Начальная цена
942 662,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, Махачкала Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 календарный дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем.Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Кол-во: 450.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 485.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 30.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.