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    Главная / Торги / календарно-сувенирная продукция

    календарно-сувенирная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221175Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221175

    Наименование закупки

    календарно-сувенирная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-99-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    hanbabaeva-dt@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ханбабаева Дайгибат Темирлановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Календарно-сувенирная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221175Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Календарно-сувенирная продукция

    Начальная цена

    942 662,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Махачкала Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 календарный дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем.Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь 2022Г настольный квартальный домик склейка 200х110ММ пластик/бумага 150Г/М2 4+0 с отрывными ежемесячными численниками, магнитный курсор"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 2"

    "Календарь настенный квартальный 3-х блочный на пружине 250х400ММ картон/бумага мелованная 270/80Г/М2 4+0 уф-лак, магнитный курсор Гранд де Люкс Россия"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 3"

    "Ежедневник датированный 2022 Sinergy Soft Touch обложка гибкая мягкая синий 70Г/М2 150х210ММ 352ЛИСТ серебро"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 4"

    "Ручка шариковая автоматическая поворотный синий пластик со сменой стержня синий с логотипом ООО Газпром трансгаз Махачкала, серебро ООО "КОРПОРАЦИЯ "РАЙЗ" Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 5"

    "Ручка шариковая автоматическая нажимной синий 1ММ металл со сменой стержня градиент с логотипом, серебро ООО "КОРПОРАЦИЯ "РАЙЗ" Россия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Ручка шариковая автоматическая Parker нажимной синий металл со сменой стержня темно-синий подарочная коробка с логотипом, серебро ООО "КОРПОРАЦИЯ "РАЙЗ" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Блокнот для записей на склейке по верхней стороне без линовки 150х210ММ синий 50ЛИСТ офсетная бумага 80Г/М2 дизайнерская бумага 300Г/М2"

    Кол-во: 485.000

    "Позиция 8"

    "Пакет бумажный Тип 2 300х400х110ММ бумага мелованная 130Г/М2 люверсы, шнур витой 4ММ, дизайнерский рисунок и логотип, глянцевое ламинирование пленкой 32МКН 50ШТ дополнительно упрочненное дно"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Пакет бумажный 450х350х100ММ бумага бумага мелованная 130Г/М2 белый 1+0 ламинирование пленкой 32МКН 50ШТ с логотипом Газпром трансгаз Махачкала, люверсы серебро, шнур витой 4ММ ООО "КОРПОРАЦИЯ "РАЙЗ" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Пакет бумажный Тип 3 200х300х120ММ бумага мелованная 130Г/М2 люверсы, шнур витой 4ММ, дизайнерский рисунок и логотип, глянцевое ламинирование пленкой 32МКН 50ШТ дополнительно упрочненное дно"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Пакет полиэтиленовый вырубная 30х40СМ 50МКМ ПЭ Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Календарь настенный перекидной на пружине 460х640ММ бумага мелованная 300 Г/М2/200Г/М2/270Г/М2 4+0, 4+4 14ЛИСТ подложка: картон+ прозрачный пластиковый клапан для листов календаря, толщиной 0.3ММ, матовая ламинация всех листов, навивка на серебряную пружину по короткой стороне, ригель белый по стороне 210ММ"

    Кол-во: 30.000

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