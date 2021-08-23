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    Главная / Торги / Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях

    Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2021 21:0023.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221164Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221164

    Наименование закупки

    Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 3467 96-11-48

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    marker-yuya@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркер Юрий Яковлевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.08.2021 21:00 GMT +323.08.2021 21:0023.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221164Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях

    Начальная цена

    99 982,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики д.40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по договору - 45 кал.дн, субъект МСП 15 раб.дн., по счету 7 кал. дн.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро для мусора пластик 15л с крышкой-вертушкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шторы тюль 300x270см"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лопата совковая сталь древесина 1200мм 235x350мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пленка для ламинирования 216x303мм 125мкм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Манометр радиальный МП-100 для измерения давления теплоносителя на теплоузле M20x1.5 1.5, 2.5 0...1.6МПа"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Манометр технический МТ-100 для измерения давления в рабочих средах G1/2" 1.5 1МПа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Манометр технический МТ-100 для измерения давления в рабочих средах G1/2" 1.5 1.6МПа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Термометр МЕТЕР ТБ-063-1 для измерения температуры различных неагрессивных сред 0...160°C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Термометр ТБ-063-1 0...160°C"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Термометр биметаллический Росма БТ-3 46 0...160°C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Манометр электроконтактный ЭКМ-1У для измерения избыточного давления жидкостей, газа и пара и управления внешними электрическими цепями M20x1.5 1.5 0...6кгс/см2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Напоромер газовый НМП-52-М2-У3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Пена монтажная профессиональная Makroflex 850мл"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Материал теплоизоляционный вата минеральная рулон URSA GEO М-11 2x10000x1200x50мм s50мм"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 15"

    "Материал гидроизоляционный ДОРНИТ ЭКО 300 10м2 полиэфир"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Защелка межкомнатная Apecs 8030-01-GM"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Урна поворотная уличная №2 металл 24л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Коврик влаго-грязезащитный B900 x L1500мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Коврик влаго-грязезащитный B600 x L900мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Фоторамка со стеклом 210x300мм пластик"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Фотобумага матовая Lomond A4 50л. 180г/м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Покрытие напольное влаговпитывающее, грязезащитное 0.9x15м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Покрытие ковровое щетинистое 90см"

    Кол-во: 15.000

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