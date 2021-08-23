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Наименование закупки
Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
20.08.2021 15:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 3467 96-11-48
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
marker-yuya@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркер Юрий Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.08.2021 21:00 GMT +323.08.2021 21:0023.08.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221164Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение хозматериалов и приборов для филиала в Тюменской и Курганской областях
Начальная цена
99 982,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики д.40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по договору - 45 кал.дн, субъект МСП 15 раб.дн., по счету 7 кал. дн.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
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