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    Главная / Торги / Поставка ТРУБОК ДОМОФОННЫХ_МЭ_ЗнП 1004_СРОЧНАЯ

    Поставка ТРУБОК ДОМОФОННЫХ_МЭ_ЗнП 1004_СРОЧНАЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.08.2021 15:0023.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221161Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221161

    Наименование закупки

    Поставка ТРУБОК ДОМОФОННЫХ_МЭ_ЗнП 1004_СРОЧНАЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3532)57-19-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лещенко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТРУБОК ДОМОФОННЫХ_МЭ_ЗнП 1004_СРОЧНАЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.08.2021 15:00 GMT +323.08.2021 15:0023.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221161Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТРУБОК ДОМОФОННЫХ_МЭ_ЗнП 1004_СРОЧНАЯ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, г.Йошкар-Ола,ул.Строителей,д.100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки до адреса, вложить счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка домофонная переговорная ТКП-05М"

    Кол-во: 698.000

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