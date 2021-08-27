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    Главная / Торги / сантехника

    сантехника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221149Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221149

    Наименование закупки

    сантехника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:13

    Документация процедуры

    сантехника.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

    Юридический адрес

    424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19

    Почтовый адрес

    424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19

    Контактный телефон

    423684

    Факс

    Адрес электронной почты

    roddom.torgi@mari-el.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сантехника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221149Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сантехника

    Начальная цена

    4 084,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, г.Йошкар-Ола, бульвар Победы 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки товара в течении 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19

    Наименование заказчика

    ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры ГБУ РМЭ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    424002, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Победы, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "отвод для внутренней канализации 50/90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "отвод для внутренней канализации 50/45"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "угольник 90*20"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "лента фум"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "муфта полипропиленовая 20"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "муфта полипропиленовая переходная 25*20"

    Кол-во: 20.000

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