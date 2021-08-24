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    Главная / Торги / Ценовой запрос на поставку ТМЦ

    Ценовой запрос на поставку ТМЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221147Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221147

    Наименование закупки

    Ценовой запрос на поставку ТМЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-51-06

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    zueva-ee@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуева Елена Эвальдовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос на поставку ТМЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 22:00 GMT +324.08.2021 22:0024.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221147Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос на поставку ТМЦ

    Начальная цена

    156 220,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г.Пермь ул.Пихтовая 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 раб.дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кронштейн настенный IEK CLP1CW-300-1 для крепления кабельного лотка B30 x L320 x H112мм сталь оцинкованная 19кН"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Скоба крепежная кабельная с гвоздем пластик круглая 5мм 100шт"

    Кол-во: 555.000

    "Позиция 3"

    "Скоба крепежная кабельная с гвоздем пластик круглая 3мм 100шт"

    Кол-во: 586.000

    "Позиция 4"

    "Карабин кабельный Karabin зажим ODWAC сталь 30x70мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Дюбель хомут D5 x L54мм PP"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Коробка распределительная 85x85x40мм PP 6 гермовводов IP55 открытой установки с сальниками"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Переходник интерфейсов прямой F female - TV male"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Переходник интерфейсов прямой F female - F female"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Лента для ленточного принтера Brady M21-375-499 B9.53мм 4.87м черная на белом"

    Кол-во: 1.000

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