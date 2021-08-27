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    Главная / Торги / Поставка автошин

    Поставка автошин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221122

    Наименование закупки

    Поставка автошин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 08:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Юридический адрес

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Почтовый адрес

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Контактный телефон

    +64 3 347 25667 доб. 25

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aida.Nurgaleeva@ufa.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нургалеева Аида Фуатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа, ул.Менделеева, д. 138Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата по факту поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе
    Все закупки и тендеры Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Уфе

    Адрес местонахождения

    450022, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Менделеева, 138

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Hankook Winter i Pike RS2 W429 R16 205/55 91T шип"

    Кол-во: 4.000

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