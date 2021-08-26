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    Главная / Торги / Поставка диспетчерского пульта

    Поставка диспетчерского пульта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221114

    Наименование закупки

    Поставка диспетчерского пульта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 15:19

    Документация процедуры

    Список_документов_для_заключения_договора.docx

    Форма_1_Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Форма_2_Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Форма_3_Инф_об_анал_дог.docx

    Форма_4_Справка_о_наличии_МТР.docx

    Форма_5_Справка_о_наличии_трудовых_ресурсов.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 646-12-59

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    A.Ischenko@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ищенко Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка диспетчерского пульта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 12:00 GMT +326.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка диспетчерского пульта

    Начальная цена

    364 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Выборгский район, пос. Кондратьево, КПП 470445001Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт диспетчерский настольный цифровой DIS с 32 кнопками прямого набора, 36-60В IP40 35-100мА 300-6800ГЦ 0.85ВТ УХЛ4.1 -5...+55 протокол связи «Armtel», интерфейс связи Uk0, класс электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012 III, 260х200х416 1.1КГ"

    Кол-во: 1.000

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