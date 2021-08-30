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    Главная / Торги / Поставка профилей потолочных

    Поставка профилей потолочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221090Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221090

    Наименование закупки

    Поставка профилей потолочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профилей потолочных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221090Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профилей потолочных

    Начальная цена

    565 580,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский р-н, п. Пангоды, Пангодинская база ПТОиКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист гипсокартонный влагостойкий Knauf 2500х1200х12.5ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Лист гипсокартонный влагостойкий Knauf 2500х1200х12.5ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Профиль направляющий Кнауф ПН 27х28ММ 3М"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Профиль направляющий Knauf ПН-4 75х40ММ 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 5"

    "Профиль направляющий Knauf ПН-4 75х40ММ 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 6"

    "Профиль направляющий Кнауф ПН 27х28ММ 3М"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 7"

    "Профиль потолочный направляющий Knauf ППН 60х27 3М"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 8"

    "Профиль потолочный направляющий Knauf ППН 60х27 3М"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 9"

    "Профиль направляющий ПН-2 50х50х0.6ММ 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 10"

    "Профиль направляющий ПН-2 50х50х0.6ММ 3М оцинкованная сталь"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 11"

    "Планка стартовая/финишная для панелей ПВХ 3000ММ белая"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 12"

    "Планка стартовая/финишная для панелей ПВХ 3000ММ белая"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 13"

    "Панель сэндвич 3000х1500х10ММ пластик пенополистрирол вспененный белая"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 14"

    "Панель сэндвич 3000х1500х10ММ пластик пенополистрирол вспененный белая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Уголок ПВХ 30х30х2700ММ белый"

    Кол-во: 202.000

    "Позиция 16"

    "Уголок ПВХ 30х30х2700ММ белый"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Лента клейкая малярная Unibob 50ММх50М бумажная белая 130МКМ 1ШТ легкоудаляемая"

    Кол-во: 80.000

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