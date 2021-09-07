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    Главная / Торги / Поставка тележек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка тележек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221073Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221073

    Наименование закупки

    Поставка тележек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 10:26

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тележек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221073Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тележек для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    628 027,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг, ООО «Молния Ямал».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок и порядок поставки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента заключения договора.Оплата производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка гидравлическая ручная ProLift AC 25 2.5Т 1500ММ 85ММ 195ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тележка сервировочная Blanco SW 8X5-3 3 полки оцинкованная сталь 900х600х950ММ 555528"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Тележка гидравлическая рохля Tor XILIN DB 2Т 1150ММ 550ММ 75ММ 160ММ 60х70ММ 60КГ 1010233"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тележка платформенная Gastrorag YK-ST046 полипропилен 1000х600х980ММ синий 300КГ 12КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Тележка погрузочная Luxstahl ТП-Б AISI 430 1400х800х950ММ 2 передних неповоротных колеса, 2 задних поворотных колеса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Тележка платформенная с бортиком 150ММ Rusklad ТПБ-6 800х1200ММ сталь 550КГ 23КГ 266ММ 2 поворотных, 2 неповоротных колеса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Тележка платформенная с сетчатыми бортами Rusklad ТС 8 700х1000ММ синий сталь 450КГ 31.7КГ 160ММ 2 поворотных, 2 неповоротных колеса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Тележка платформенная с бортиком 150ММ Rusklad ТПБ 2 600х900ММ синий сталь 300КГ 13.4КГ 160ММ 2 поворотных, 2 неповоротных колеса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тележка грузовая колеса пневматические Стелла-техник КГ 150 320х210ММ сталь 150КГ 12КГ 200ММ 2 колеса"

    Кол-во: 3.000

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