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    Главная / Торги / канцтовары

    канцтовары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 08:0025.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221051Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221051

    Наименование закупки

    канцтовары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермолаев Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцтовары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 08:00 GMT +325.08.2021 08:0025.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221051Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцтовары

    Начальная цена

    2 552,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, ул.Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после поставки и принятия товара в течении 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Точилка FORPUS металлическая для карандашей FO51204"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Клей-карандаш Stepan основа ПВП 21Г S1421"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Карандаш чернографитный Красин Конструктор круглый дерево М заточенный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Ластик Pilot ЕЕ-101 белый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Антистеплер Attache Economy № 10, 24/6, 26/6 металл/пластик красный Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Папка без скоросшивателя Attomex Дело картон немелованный 290Г/М² белая ЛИСТ ММ ШТ"

    Кол-во: 200.000

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