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Наименование закупки
Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 11:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 4012 66-06-00
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
v.Stremilenko@kld.gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стремиленко Владислав Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221009Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, г.Холмск ул.Лесозаводская 159, до дверей склада ООО "Газпром флот", территория морского порта, пропуск заказывается за сутки, склад работает пн-птРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до склада Заказчика) организует и оплачивает Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 4.000
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