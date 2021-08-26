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    Главная / Торги / Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221009Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221009

    Наименование закупки

    Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4012 66-06-00

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    v.Stremilenko@kld.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стремиленко Владислав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221009Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тепловентиляторов для транспортно-буксирного судна "Сатурн" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Холмск ул.Лесозаводская 159, до дверей склада ООО "Газпром флот", территория морского порта, пропуск заказывается за сутки, склад работает пн-птРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до склада Заказчика) организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пушка тепловая ТЭН OASIS TP-90S /U/ 4640039486251 9000ВТ 380В 9КВТ 13.04А 50ГЦ 1080М3/Ч IPX0 8.8КГ 350х360х540ММ"

    Кол-во: 4.000

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