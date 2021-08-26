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    Главная / Торги / Поставка материалов для отделки помещений

    Поставка материалов для отделки помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220920Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220920

    Наименование закупки

    Поставка материалов для отделки помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 19:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для отделки помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 22:00 GMT +326.08.2021 22:0026.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220920Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для отделки помещений

    Начальная цена

    999 981,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера марки ФК E-1 II/IV 1525х1525ММ 9ММ"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 2"

    "Линолеум антистатический Tarkett Acczent Mineral AS"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 3"

    "Поликарбонат сотовый Кристалл 10ММ 2.1х12М 0.5КГ/М2 синий"

    Кол-во: 12.600

    "Позиция 4"

    "Кирпич строительный огнеупорный пенодиатомитовый КПД-400 для тепловой изоляции сооружений 230х114х65ММ 400КГ/М3 использование при температуре изолируемой поверхности до + 950ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 5"

    "Стеклообои Wellton Рогожка средняя W0110 1х25М"

    Кол-во: 62.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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