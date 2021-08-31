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    Главная / Торги / Шкафы металлические для раздевалок

    Шкафы металлические для раздевалок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220882Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220882

    Наименование закупки

    Шкафы металлические для раздевалок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 19:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    7-3499-63025

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Prokhanova.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проханова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Шкафы металлические для раздевалок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220882Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкафы металлические для раздевалок

    Начальная цена

    1 090 985,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 40.000

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