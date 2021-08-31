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Наименование закупки
Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 06:30
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 34992 5-41-26
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
matveeva_al@yamal.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеева Алла Леонидовна
Место рассмотрения предложений
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Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 05:00 GMT +331.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220878Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г.Лабытнанги, мкр. Обская ул. Ханмейское шоссе 26-ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 15 рабочих дней после получения товара. Доставка до склада покупателя и тара входят в стоимость товара. Договор заключается по типовой форме покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 64.000
Кол-во: 769.000
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