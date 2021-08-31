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    Главная / Торги / Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году

    Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220878

    Наименование закупки

    Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 06:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 34992 5-41-26

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    matveeva_al@yamal.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеева Алла Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 05:00 GMT +331.08.2021 05:0031.08.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров в рамках программы повышения энергетичесой эффективности Ямальского филиала "ООО Газпромтранс" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г.Лабытнанги, мкр. Обская ул. Ханмейское шоссе 26-ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 15 рабочих дней после получения товара. Доставка до склада покупателя и тара входят в стоимость товара. Договор заключается по типовой форме покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник настенный аварийный светодиодный IEK ДПА 2104 3ВТ 230В 4500К 2100ЛМ 356х136х64ММ IP20 60ШТ 4Ч ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Прожектор светодиодный IEK СДО 02-10 IP65 серый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Прожектор светодиодный LLT СДО-5-50 50ВТ 6500К 230В 3750ЛМ IP65 200х163х40ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Светильник уличный Galad Победа LED-150-ШБ2/К50 ДКУ-150 150ВТ 5000К 14500ЛМ IP65"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 5"

    "Светильник круглый накладной герметичный светодиодный LE LED RBL WH 20W 20ВТ 220В 1600ЛМ 221х72ММ 0.54КГ IP67 Ra80 пластик негорючий"

    Кол-во: 769.000

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