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    Главная / Торги / приобретение материалов для нужд Хабаровского филиала, поставка не более 7 календарных дней до филиала

    приобретение материалов для нужд Хабаровского филиала, поставка не более 7 календарных дней до филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220873

    Наименование закупки

    приобретение материалов для нужд Хабаровского филиала, поставка не более 7 календарных дней до филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 02:03

    Документация процедуры

    _Доходный_Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Приложение_3_к_РАЗОВЫМ_Типовым_договорам_поставки_Товара___Форма_Спецификации_1.xlsx

    ТЗ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 58262

    Факс

    Адрес электронной почты

    OleynikovaAN@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение материалов для нужд Хабаровского филиала, поставка не более 7 календарных дней до филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 16:00 GMT +325.08.2021 16:0025.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение материалов для нужд Хабаровского филиала, поставка не более 7 календарных дней до филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск , пер. Производственный, 12шРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ОР 100% на 15 рабочий день после поставленого товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство закладки кабеля, диаметр прутка: 3.5мм, длина прутка: 30м, тип упаковки: в бухте"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Перфоратор METABO KHA 18 LTX T03320 от аккумулятора 2.2Дж 4000удар/мин 68мм 18В SDS-plus 1100об/мин"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Перфоратор Elitech ПА 18БЛМ 191620 от аккумулятора 1.7Дж 4500удар/мин 22мм SDS-Plus 1400об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Измеритель оптической мощности Grandway FHP1A02 -60...+3дБм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Тестер кабельных сетей REXANT HT-C003 для тестирования кабеля кабель витая пара/коаксиальный/телефонный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Определитель обрыва Shanghai Grandway Telecom Tech GRW-VLS-8-10 для инспектирования оптического волокна, патч-корда"

    Кол-во: 10.000

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