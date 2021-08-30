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    Главная / Торги / Поставка товаров сегмента Хорека для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка товаров сегмента Хорека для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220807Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220807

    Наименование закупки

    Поставка товаров сегмента Хорека для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 09:36

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров сегмента Хорека для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220807Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров сегмента Хорека для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    867 157,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Восточная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сыр твердый LESUPERBE Диаболо-Гурме 50ПРОЦ 1200Г"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 2"

    "Сыр твердый Ровеньки Мраморная классика 45ПРОЦ 4000Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Сыр твердый Киприно Швейцарский 50ПРОЦ 350Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Сыр твердый Emmi Тет де Муан розочки 51ПРОЦ 100Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Сыр твердый LAIME Пармезан кусок 40ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Сыр твердый LESUPERBE Грюйер кусок 50ПРОЦ 195Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Сыр твердый Предгорье Кавказа Чечил спагетти копченый 45ПРОЦ 100Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Сыр твердый Предгорье Кавказа Чечил спагетти 45ПРОЦ 110Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Сыр полутвердый Эдам Карлов двор 45ПРОЦ 1500Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Сыр полутвердый Тильзитер METRO CHEF 45ПРОЦ 500Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Сыр полутвердый зеленый Pesto Cheese Lovers 50ПРОЦ 1000Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Сыр полутвердый Чеддер Cheese Gallery 50ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Сыр полутвердый Маасдам Fine Life 45ПРОЦ 250Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Сыр полутвердый Эдам Карлов двор 40ПРОЦ 500Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Сыр с плесенью голубой Bludelice Дор Блю 56ПРОЦ 100Г алюминиевая фольга"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Сыр мягкий Козий Ипатов 50ПРОЦ 110Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Сыр мягкий С голубой плесенью Dorblu 50ПРОЦ 100Г ООО "Маркетинг-Трейд""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Сыр мягкий с белой плесенью БЗМЖ Камамбер Атон 50ПРОЦ 125Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Сыр рассольный Galbani Моцарелла 45ПРОЦ 125Г пакет"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Сыр с плесенью белой Ипатов Камамбер 45ПРОЦ 125Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Сыр с плесенью полутвердый Cheezzi Terra del Gusto Горгонзола с голубой плесенью 60ПРОЦ 100Г ООО "Маркетинг-Трейд""

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 22"

    "Сыр мягкий Маскарпоне Bonfesto 78ПРОЦ 500Г"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 23"

    "Сыр рассольный Луговая свежесть Сулугуни 45ПРОЦ 700Г вакуумная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Сыр плавленый Hochland Фетакса 45ПРОЦ 250Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Сыр плавленый Сыробогатов Дружба 55ПРОЦ 200Г ванночка"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Сыр мягкий творожный Hochland 65ПРОЦ 400Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное Риоба 3.5ПРОЦ 1Л тетра-пак"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 28"

    "Сливки питьевые ультрапастеризованные для взбивания Петмол 33ПРОЦ 500Г тетра пак"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Яйцо перепелиное 20ШТ Fine life 413676"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Йогурт Кампина Греческий 5ПРОЦ 180Г пластиковый стакан"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Копчености из говядины сыровяленый Огзар Суджук 180Г нарезка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Копчености из говядины сыровяленая Огзар Бастурма 250Г нарезка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Креветки тигровые очищенные Metro Chef без головы свежемороженые 16/20 0.86КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 34"

    "Креветки королевские без головы свежемороженые 0.86КГ 16/20 Neeli Seafood Pvt Ltd Индия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 35"

    "Консервы La Marina Анчоусы в растительном масле 75Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Консервы Тунец в собственном соку Фортуна 185Г железная банка Тайланд"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Морепродукты свежемороженые Филе морского гребешка METRO Chef 800Г 10/20"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 38"

    "Икра лососевых рыб зернистая СевероВосточная Компания 500Г стеклянная банка"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 39"

    "Икра лососевых рыб горбуши зернистая Красное золото 320Г стеклянная банка"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 40"

    "Икра лососевых рыб зернистая 140Г"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 41"

    "Угорь жареный в соусе Унаги 40% Taishan свежемороженый вакуумная упаковка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Морепродукты варено-мороженые Мидии голубые Северная компания 44-77 500Г Чили"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 43"

    "Приправа Кориандр целый Metro Chef 280Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Приправа Базилик сушеный Metro Chef 55Г ООО "Котани""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Приправа Паприка копченая молотая Kotanyi 25Г пакет Австрия ГОСТ ISO 927-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Приправа Паприка молотая Metro Chef 500Г ООО "Котани""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Приправа Итальянские травы Kotanyi 14Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Приправа орех мускатный молотый Kotanyi 18Г пакет"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Приправа Тимьян измельченный Metro Chef 180Г ООО "Котани""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 50"

    "Соус Heinz Терияки 1000Г пауч упаковка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 51"

    "Горчица Maille Дижонская 200МЛ стеклянная банка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Соус соевый Kikkoman Сладкий стеклянная бутылка 250МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 53"

    "Уксус бальзамический Filippo Berio стеклянная бутылка 250МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Хрен столовый сливочный Kuhne 250МЛ стеклянная банка"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 55"

    "Хрен столовый острый Kuhne 250Г стеклянная банка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Горчица зернистая Kuhne Ротиссер 250МЛ стеклянная банка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 57"

    "Соус Кинто Гранатовый Наршараб 380Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 58"

    "Соус Barilla Песто Россо 200Г стеклянная банка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 59"

    "Томаты консервированные сушеные в масле Federici стеклянная банка 280Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 60"

    "Консервы Луковки чиполинки FINE LIFE 340Г стеклянная банка"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 61"

    "Оливки без косточек Iberica 340Г стеклянная банка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 62"

    "Маслины без косточек IBERICA Крупные жестяная банка 360Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 63"

    "Маслины без косточек MAESTRO DE OLIVA Супергигант жестяная банка 410Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 64"

    "Консервы Каперсы плоды Iberica 250Г стеклянная банка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Топпинг Клубника METRO CHEF 1КГ пластиковая бутылка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Топпинг Шоколад METRO CHEF 1КГ пластиковая бутылка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Мука панировочная пшеничная Metro Chef 1КГ пакет бумажный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 68"

    "Мука миндальная Metro Chef 0.5КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 69"

    "Тесто Bontier Фило замороженное 500Г"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 70"

    "Овощи свежемороженые Спаржа зеленая Metro Chef 1КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 71"

    "Шпинат листовой Metro Chef 1КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 72"

    "Грибы свежемороженые Белые Metro Chef половинки 1КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 73"

    "Печенье хрустящее NYAKERS Имбирное 150Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 74"

    "Печенье сливочное Fine Life Датское 500Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 75"

    "Печенье овсяное Полет 5 Злаков 250Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 76"

    "Печенье сахарное Ulker Albeni Round с карамелью 320Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Печенье сливочное Kastel Ассорти 340Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Инжир сушеные Metro Chef 500Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 79"

    "Орехи кешью жареный Aro 800Г пластиковый пакет флоу-пак"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 80"

    "Миндаль лепестки Националь пакет 80Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 81"

    "Мед натуральный липовый Darbo банка стеклянная 0.5КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 82"

    "Крупа PEDON Кускус 250Г мягкая упаковка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 83"

    "Хлеб нарезной пшеничный DAN CAKE Для сэндвичей 750Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 84"

    "Говядина мраморная стейк рибай охлажденная 320Г ТУ 10.13.14-017-18181321-2016 ООО "ТК "Мираторг" Россия"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 85"

    "Масло оливковое рафинированное Filippo Berio Extra virgin 0.5Л стеклянная бутылка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 86"

    "Сумка-холодильник METRO Professional для хранения и транспортировки еды/напитков полиэстер 53Л ассорти"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 87"

    "Сумка-холодильник METRO Professional для хранения и транспортировки еды/напитков полиэстер 34Л ассорти"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 88"

    "Поднос METRO Professional алюминиевый 422х284х23ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 89"

    "Поднос METRO Professional алюминиевый 350х243х23ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 90"

    "Стакан одноразовый Кристалл пластик прозрачный 200МЛ 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 91"

    "Рыба холодного копчения Масляная филе Fine Life 300Г"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 92"

    "Сыр полутвердый Гауда 48ПРОЦ ГОСТ Р 52686-2006"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 93"

    "Сыр с плесенью белой Бри 60ПРОЦ 125Г ООО "Мега-Мастер""

    Кол-во: 100.000

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