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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования

    Поставка электрооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220786

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.08.2021 17:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-02-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    asmirnov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Александр Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования

    Начальная цена

    655 908,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стержень паяльно-сварочный ЭХЗ-1152 ТУ 1718-001-56222072-2005 ООО "ВЕЛД-ФОРС""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания UPS Huawei UPS2000-G-6KRTL 86х430х585ММ 220-240В 6КВ.А 5400ВТ карта SNMP UPS Monitoring Module UPS2000- Selective Module SNMP Card RMS-SNMP01A1 1ШТ, датчик температуры и влажности ENR1DETA MODULE 1ШТ, кабель Signal Cable, NetCol5000 Humidity and Temperature Sensor Signal Cable, 10М, MP6, (CC4P0.48B(S)), MP6 IDSSIGCBLE00 1ШТ, датчик температуры Temperature sensor, NTC, Cable Length of 2М, 2PIN white terminal EBTSensor001 1ШТ, направляющие Guide rails-Length adjustable 592-807ММ IDSGDRALS000 3ШТ, батарейный модуль UPS2000G ESS-240V12-7AhBPVBA ESS-240V12-7AhBPVBA01 2ШТ, кабель питания Power Cable, 600V/1000V, ZA-RVV, 3x6ММ 2, Black (3 Cores: Brown, Blue,Yellow/Green), 46A, Outdoor Cable, CE C3006BK01 5М, кабель питания Power Cable, 5М, 5х12AWG, Black, (2хPP45, RED+2хPP45, BLACK+2хPP45, GREEN), (5х12AWG,Black), (2хPP45,RED+2хPP45, BLACK+2хPP45, GREEN) IDSPWRCBL03 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания UPS Huawei UPS2000-G-6KRTL 86х430х585ММ 220-240В 6КВ.А 5400ВТ карта SNMP UPS Monitoring Module UPS2000- Selective Module SNMP Card RMS-SNMP01A1 1ШТ, датчик температуры и влажности ENR1DETA MODULE 1ШТ, кабель Signal Cable, NetCol5000 Humidity and Temperature Sensor Signal Cable, 10М, MP6, (CC4P0.48B(S)), MP6 IDSSIGCBLE00 1ШТ, датчик температуры Temperature sensor, NTC, Cable Length of 2М, 2PIN white terminal EBTSensor001 1ШТ, направляющие Guide rails-Length adjustable 592-807ММ IDSGDRALS000 3ШТ, батарейный модуль UPS2000G ESS-240V12-7AhBPVBA ESS-240V12-7AhBPVBA01 2ШТ, кабель питания Power Cable, 600V/1000V, ZA-RVV, 3x6ММ 2, Black (3 Cores: Brown, Blue,Yellow/Green), 46A, Outdoor Cable, CE C3006BK01 5М, кабель питания Power Cable, 5М, 5х12AWG, Black, (2хPP45, RED+2хPP45, BLACK+2хPP45, GREEN), (5х12AWG,Black), (2хPP45,RED+2хPP45, BLACK+2хPP45, GREEN) IDSPWRCBL03 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания постоянного тока Штиль PS4810G 88х482х315ММ 220В 48В 10А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Щит управления световым ограждением БУЭСОМ АКБ М-1х220В-2х48В-ФД-УЗИП (II) 220В IP65 металл 500х300х200ММ ТУ 3430-001-42743591-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Катушка индуктивности со скользящим контактом КСК-1 "Менделеевец" с проводом ГУСП-141 длиной 1000М ТУ 4318-017-24707490-2016 ЗАО "Химсервис""

    Кол-во: 1.000

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