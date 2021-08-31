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    Главная / Торги / Поставка борудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Поставка борудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220660

    Наименование закупки

    Поставка борудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 17:17

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021_новый.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00 доб. 32358

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ndubinin@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубинин Никита Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка борудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 00:00 GMT +331.08.2021 00:0031.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка борудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное село, ул. Рябчикова, 19 А, МТБ "Красное Село", УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Замена некачественных запчастей на складе получателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Струбцина универсальная Ж08А7984 для закрепления заплат к трубе при приварке"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Эллипсограф Ж08А7960 для вырезки технологических отверстий в трубах"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пояс звенный Ж65-Р268"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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