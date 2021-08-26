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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 08:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.pyshkin@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пышкин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220641Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва
Начальная цена
3 169 297,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки поставки 30 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 15.000
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