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    Главная / Торги / Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва

    Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220641Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220641

    Наименование закупки

    Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 08:34

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_для_ЭТП_ГПБ__v._2021_.rar

    Техническое_задание_Хоз_мат_лы.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.pyshkin@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пышкин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220641Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дополнительных материалов для обслуживания и содержания в исправном состоянии бытовой техники в Администрации г. Москва

    Начальная цена

    3 169 297,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки 30 календарных дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя George экокожа черное 250КГ"

    Кол-во: 15.000

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