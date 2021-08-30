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    Главная / Торги / Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220633Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220633

    Наименование закупки

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 10:40

    Документация процедуры

    логотип_витязь.jpg

    КИМ___проект_договора__поставка_МТР_одежда_.docx

    Тех.задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-61-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.v.radchenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Радченко Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:30 GMT +330.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220633Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированной, производственной и профессиональной одежды

    Начальная цена

    299 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу по договору) для Контрагентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в остальных случаях в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарных накладных/УПД. Цена договора является твердой и включает в себя компенсацию издержек Поставщика, погрузку, разгрузку, стоимость упаковки, маркировки, налоги, сборы и иные затраты Поставщика. Доставка (транспортировка) Товара включена в его цену, производится транспортом и силами Поставщика. Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 60 календарных дней в период действия настоящего договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2021 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пиджак мужской Esperanto серый габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Жилет мужской Esperanto серый с синей вышивкой габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Сорочка мужская Esperanto ткань сорочечная белый с синей вышивкой с длинным рукавом 42-58 164-188 СР-116 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Галстук с фиксацией Esperanto мужской синий ткань атлас ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 5"

    "Платок паше Esperanto ткань атлас 10х10СМ синий ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Брюки мужские Esperanto серые ткань габардин 42-58 164-188 узкие ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Пиджак женский Esperanto серый габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Платье Esperanto серый с синей вышивкой ткань габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Блузка женская Esperanto белый с синей вышивкой ткань сорочечная 42-58 164-188 с длинным рукавом БЗ-116 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Платок шейный Esperanto ткань атлас 60х60СМ синий ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Брюки женские Esperanto серый ткань габардин 42-58 164-188 ООО ТД "СТИЛЬ" Россия"

    Кол-во: 6.000

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