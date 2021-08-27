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    Главная / Торги / Поставка материалов для внутренней отделки

    Поставка материалов для внутренней отделки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220622Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220622

    Наименование закупки

    Поставка материалов для внутренней отделки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для внутренней отделки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 14:30 GMT +327.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220622Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для внутренней отделки

    Начальная цена

    999 992,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плинтус Arbiton LM-55 напольный ПВХ 86 дуб лаплант 2500х55х26ММ"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 2"

    "Уголок Arbiton LM-55 наружный ПВХ 86 дуб лаплант"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 3"

    "Уголок Arbiton LM-55 внутренний ПВХ 86 дуб лаплант"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка правая/левая Arbiton LM-55, ПВХ 86 дуб лаплант 2ШТ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Уголок Arbiton LM-55 стыковочный ПВХ 86 дуб лаплант"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Подоконник ПВХ белый 6000х600ММ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 7"

    "Заглушка для пластиковых подоконников торцевая белая 600мм ПВХ"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 8"

    "Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой красный М-125/150 F75-100 250х120х65ММ АО "РКЗ""

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 9"

    "Блок оконный ПВХ-профиль Koemmerling76 белый 1460х1460ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка, откосы, подоконник с заглушкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Блок оконный ПВХ-профиль Koemmerling76 белый 1770х1500ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка, откосы, подоконник с заглушкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Блок оконный ПВХ-профиль Plaswin 70 белый 1400х1400ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Блок оконный ПВХ-профиль Plaswin 70 белый 1200х1200ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Блок оконный ПВХ-профиль Plaswin 70 белый 2020х1400ММ 2 камеры с поворотно-откидным открыванием фурнитура Axor, москитная сетка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Плинтус Arbiton LM-55 напольный ПВХ 86 дуб лаплант 2500х55х26ММ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 15"

    "Плинтус Arbiton LM-55 напольный ПВХ 86 дуб лаплант 2500х55х26ММ"

    Кол-во: 462.000

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