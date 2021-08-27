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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка материалов для внутренней отделки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 16:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-30-83
Факс
+7 34995 6-71-41
Адрес электронной почты
Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для внутренней отделки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 14:30 GMT +327.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220622Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для внутренней отделки
Начальная цена
999 992,45
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром добыча Надым»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1
Кол-во: 230.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 462.000
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