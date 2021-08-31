Поставка комплектов государственных стандартных образцов_УФ

"Позиция 1" "Государственный стандартный образец комплект Fe ГСО 8465-2003 (МСО 1901:2014) предназначен для поверки, градуировки рентгенофлуоресцентных спектрометров (анализаторов), а также контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; для метрологической аттестации методик измерений содержания железа; для контроля погрешностей методик измерений содержания железа в процессе их применения СО представляет собой комплект из 7 СО, каждый экземпляр представляет собой раствор ионов железа, нанесенный на фильтровальную бумагу по ТУ 6-09-1678-86 диаметром 12ММ, которая крепится на кольцо из органического стекла марки ТОСП по ГОСТ 17622-72 с внешним диаметром 35ММ, внутренним диаметром 18ММ и толщиной 1.5ММ при помощи скотча"

Кол-во: 1.000