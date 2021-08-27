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    Главная / Торги / Поставка крепежных изделий для пансионата "Надым"

    Поставка крепежных изделий для пансионата "Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220403Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    220403

    Наименование закупки

    Поставка крепежных изделий для пансионата "Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 15:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-23

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Otreshko.VV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Отрешко Валерия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка крепежных изделий для пансионата "Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 14:30 GMT +327.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 220403Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка крепежных изделий для пансионата "Надым"

    Начальная цена

    41 457,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, с. Кабардинка, г. Геленджик Краснодарскаго краяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профиль угловой перфорированный ГКЛ 25ММ 25ММ 3000ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 204.000

    "Позиция 2"

    "Дюбель гвоздь с потайным бортиком Omax 8ММ 80ММ 50ШТ DGOMAX-8х80-50"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Дюбель с потайным бортиком 6ММ 40ММ полипропилен 100ШТ с шурупом"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 4"

    "Саморез по металлу 4.2ММх16ММ со сверлом оцинкованный"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Саморез по металлу 4.2ММх32ММ остроконечный сталь оцинкованный"

    Кол-во: 120.000

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