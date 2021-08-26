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    Главная / Торги / Поставка полотна нетканного холстопрошивного_УФ

    Поставка полотна нетканного холстопрошивного_УФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219937Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219937

    Наименование закупки

    Поставка полотна нетканного холстопрошивного_УФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 8216 77-36-14 доб. 65045

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tyuhtin.ms@uht.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюхтин Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полотна нетканного холстопрошивного_УФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 12:00 GMT +326.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219937Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полотна нетканного холстопрошивного_УФ

    Начальная цена

    55 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, DDP - г.Ухта, ул.Авиационная, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 15 банковских дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканое холстопрошивное 100% хлопок 240Г/М2 150СМ"

    Кол-во: 1000.000

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