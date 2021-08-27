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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219823Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219823

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 15:12

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_Ставропольское_УООП_Спецодежда_и_обувь_2021.xlsx

    Проект_договора.doc

    ФОРМА_КОММЕРЧЕСКОГО_ПРЕДЛОЖЕНИЯ.xlsx

    Перечень_документов_для_заключения_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 86545 4-76-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    kavkazgaztorg@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сливкова Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219823Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд Филиала «Ставропольское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    494 957,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Восточная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки защитные кожаные ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Ботинки кожаные с высоким берцем зимние черные натуральная кожа, натуральный мех"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Шапка зимняя для защиты от пониженных температур черная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Колпак поварской на завязках Урсус бязь 100% хлопок 145Г/М2 белый 1ШТ ГОСТ 32118-2013"

    Кол-во: 320.000

    "Позиция 5"

    "Костюм для повара куртка, брюки ткань сорочечная"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Костюм для повара куртка, брюки ткань сорочечная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Костюм защитный женский всесезонный Вероника ткань смесовая 65% полиэфир, 35% хлопок 120Г/М2 василек, компаньон полоска фартук, брюки, пилотка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ГОСТ 12.4.280-2014 Абсолют Групп"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Костюм защитный женский летний Вика ткань смесовая 65% полиэфир, 35% вискоза 150Г/М2 василек, компаньон полоска блуза, брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ГОСТ 12.4.280-2014 Абсолют Групп"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Костюм защитный женский летний Ежевика ткань Тикси 65% полиэфир, 35% хлопок 120Г/М2 темно синий жакет, брюки со светоотражающей полосой СОП 50ММ для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ГОСТ 12.4.280-2014 Абсолют Групп"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Костюм мужской Стандарт летний куртка, брюки ткань смесовая с водоотталкивающей пропиткой, 35% хлопок, 65% пэ 210Г/М2 темно-синий с васильковым ГОСТ 12.4.280-2011 ООО Вестер"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Костюм защитный утепленный мужской зимний 65% полиэфир, 35% хлопок синий 44-46 куртка, полукомбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Куртка на утепляющей прокладке для защиты от общих производственных загрязнений женская ИТР зимняя ткань смесовая 65% полиэфир, 35% хлопок 44/3 - 62/5 с втачными рукавами ГОСТ Р12.4.236-2011 Абсолют Групп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Нарукавник защитный Тип Б АДМ ОПЗ прорезиненная ткань 1ПАР 40х19/23 ГОСТ 12.4.029-76"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки хозяйственные резиновые желтые латексные L/XL"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 15"

    "Полотенце вафельное 45х75СМ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 16"

    "Рукавицы защитные тип Б Урсус для кондитера саржа 320г/м², нить армированная 44ЛХ ГОСТ 12.4.010-75"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 17"

    "Сабо женские с ремешком, верх кожа, подошва ПВХ, цвет белый, ТР ТС 017/2011"

    Кол-во: 195.000

    "Позиция 18"

    "Сабо мужские кожзаменитель белые закрытый нос с ремешком, на низком ходу. 10-12-2"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Сапоги защитные утепленные мужские/женские зима Тягач черные кожаные ПУ/ТПУ металл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Фартук защитный для защиты работающих от вредных производственных факторов ткань диагональ прорезиненная"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 21"

    "Фартук водоотталкивающий Халат хлопчатобумажный белый, синий/чёрный бязь 65% полиэстер, 35% хлопок 210Г/М2 ГОСТ 12.4.029-76 Абсолют Групп"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Фартук с нагрудником белый ткань сорочечная 65% х/б 35% п/э всеразмерный Б-М-Е"

    Кол-во: 339.000

    "Позиция 23"

    "Халат универсальный бязь 100% хлопок 142Г/М2 синий 44/3 - 62/5 рукав длинный на манжете ГОСТ 12.4.131-82, ГОСТ 12.4.132-83 Абсолют Групп"

    Кол-во: 7.000

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