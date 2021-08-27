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    Главная / Торги / Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219784Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219784

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 17:00

    Документация процедуры

    1._Счет___4950_от_06.09.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 8216 71-80-50

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    maslakova@uhta.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслакова Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:30 GMT +327.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219784Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Начальная цена

    80 511,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169319, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 79, Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Без предоплаты, без аванса. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Поставщик обязан доставить Товар до Покупателя за свой счет (транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость Товара).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гарнитура проводная Oklick HS-M150 черный для компьютера"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Видеокамера веб Logitech Webcam C310 HD 30К/С 1280х720 CMOS 1.3Мпикс 80х30х70ММ кабель 1.5М"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Колонка акустическая 2.0 Oklick OK-126"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Блок фотобарабана Cactus CS-DK1150 для Mita M2040dn/ M2135dn/M2540dn Kyocera 100000 страниц черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кабель интерфейсный Exegate EX138957RUS HDMI-HDMI v1.4b 5М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий HDD Toshiba P300 HDWD220UZSVA 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 128МБ 190.1 МБ/С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Переходник ПВС Cablexpert PC-SFC14M-01 10А 3х0.75ММ2 с заземлением 15СМ для подключения компьютерной техники с несъёмным кабелем питания к источникам бесперебойного питания мощность нагрузки: 2.2 кВт, тип вилки: С14, тип розетки: X22"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Накопитель твердотельный SSD Hikvision E100 HS-SSD-E100/256G 256ГБ SATA 3 2.5'' 3D TLC 450МБ/С, 550МБ/С 45Г 70х100х7ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Печь в сборе HP RM1-6406-000000 для HP LJ P2030/2035, P2050, P2055"

    Кол-во: 1.000

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