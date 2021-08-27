Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Без предоплаты, без аванса. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Поставщик обязан доставить Товар до Покупателя за свой счет (транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость Товара).