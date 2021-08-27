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Наименование закупки
Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 17:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 8216 71-80-50
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
maslakova@uhta.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслакова Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 09:30 GMT +327.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219784Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для вычтехники, Web-камер, колонок и гарнитур для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.
Начальная цена
80 511,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169319, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 79, Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Без предоплаты, без аванса. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132). Поставщик обязан доставить Товар до Покупателя за свой счет (транспортные расходы, тара и упаковка входят в стоимость Товара).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 20.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
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