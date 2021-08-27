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    Главная / Торги / Поставка поковок для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка поковок для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 15:3027.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219736Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219736

    Наименование закупки

    Поставка поковок для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    7-720-38716

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    A.Shubina@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубина Анна Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка поковок для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 15:30 GMT +327.08.2021 15:3027.08.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219736Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    975 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковка стальная 40ХН2МА 255х500ММ Гр.IV КП 440 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Поковка стальная 40ХН2МА 300х260х180ММ Гр.IV КП 735 УЗК гр.4 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Поковка стальная 40ХН2МА 300х260х180ММ Гр.IV КП 735 УЗК гр.4 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Поковка стальная 40ХН 200х190х135х14ММ Гр.IV КП 440 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Поковка стальная 40ХН 200х190х135х14ММ Гр.IV КП 440 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Поковка стальная 40ХН 200х190х135х14ММ Гр.IV КП 440 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Поковка стальная 40ХН 220х170х110х14ММ Гр.IV КП 440 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Поковка стальная 40ХН 250х310х150х14ММ Гр.IV КП 440 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Поковка стальная 40ХН 300х260х180ММ Гр.IV КП 590 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Поковка стальная 40ХН 300х260х180ММ Гр.IV КП 590 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Поковка стальная 40ХН 300х260х180ММ Гр.IV КП 590 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Поковка стальная 40ХН 300х260х180ММ Гр.IV КП 590 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Поковка стальная 40ХН 300х260х180ММ Гр.IV КП 590 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Поковка стальная 40ХН 220х360х220х14ММ Гр.IV КП 440 УЗК гр.4 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 8479-70"

    Кол-во: 1.000

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